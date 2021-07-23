ВТБ Лизинг передал тягачи Mercedes-Benz Actros на 32,3 млн руб. грузоперевозчику в Казани

ВТБ Лизинг профинансировал четыре тягача Mercedes-Benz Actros для грузоперевозчика ТК «Дар» в Казани. Автомобили общей стоимостью 32,3 млн руб. переданы на условиях финансового лизинга сроком на пять лет с авансом 5%. Поставщиком выступил «Камавтокомплект Трак», официальный дилер Mercedes-Benz в регионе.

ТК «Дар» будет использовать новые машины для быстрой и бесперебойной доставки мелкогабаритных грузов заказчиков по всей территории России. ВТБ Лизинг предложил компании специальные условия лизинговой сделки с минимальным авансом, учитывая высокую эффективность бизнеса грузоперевозчика, сумму годового финансового оборота и наличие собственного парка машин.

В течение срока лизинга транспортная компания сможет получить вычет налога на добавленную стоимость до 1,8 млн рублей с каждой машины, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счет переноса лизинговых платежей на расходы. Благодаря налоговым преимуществам стоимость владения машинами по договору лизинга для грузоперевозчика уменьшится более чем на 14 млн рублей*.

Mercedes-Benz гарантирует простоту управления, безопасность на дороге и высокую эксплуатационную готовность модели Actros. Разнообразие вариантов комплектаций и модификаций позволяет сконфигурировать идеальный автомобиль для выполнения практически любой задачи в сфере магистральных грузовых перевозок.

ВТБ Лизинг работает в Казани с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Казань, ул. Калинина, д. 62, бизнес-центр «Калина». Тел.: +7 (843) 567-18-12.



Банк ВТБ (ПАО)

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