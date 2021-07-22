Хуснуллин рассказал об использовании интеллектуальных систем для борьбы с пробками на дорогах

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти намерены уделять больше внимания развитию интеллектуальных транспортных систем, чтобы решить проблемы с пробками на дорогах. Также планируется усовершенствовать управление потоками автомобилей.

«Стоит задача переработать транспортные схемы городов, используя современные технологии», — заявил Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Он напомнил, что проблемы транспортной загруженности российских городов решаются с помощью программы «Мобильный город». Об этом сообщается на сайте правительства России.

В июне Хуснуллин из-за угрозы пробок призвал глав регионов пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта. В России все больше граждан покупают автомобили — за последние 10 лет пассажиропоток в общественном транспорте упал на 19%. Это опасная тенденция, предупредил он.



Татьяна Демина