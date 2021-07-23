КИУ — на I месте в России по образованию среди частных вузов

По результатам XII Национального рейтинга университетов агентства «Интерфакс» Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова занял высокие позиции, опередив многие российские и татарстанские вузы.

Университет занимает I место среди частных вузов России по показателю «Образование», а также III место среди всех вузов Татарстана. Первое место в Татарстане занимает КФУ, второе место — у КНИТУ (КХТИ).

КИУ поднялся на 18 пунктов в рейтинге среди всех вузов России. По показателю «Образование» среди вузов страны университет улучшил результат на 169 пунктов. По показателям «Бренд», «Инновации» и «Исследования» КИУ занимает III место среди частных вузов России.

В показатель «Образование» входит несколько критериев, среди которых — «Качество абитуриентов» (средние баллы), «Научно-методическая работа НПР» (объем разработанных научных и методических материалов, оценка уровня остепененности научно-педагогических работников), «Организация практики» (число предприятий и организаций, с которыми заключены и действовали в 2020 году соглашения о целевой подготовке и организации практики), «Работа со школами и школьниками».

В рамках проекта экспертами проведена оценка деятельности 341 университета России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвовавший в проекте 5–100.

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