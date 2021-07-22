Мэр Керчи подал в отставку

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Также Аксенов добавил, что в скором времени будет определен исполняющий обязанности главы администрации. Кроме того, будет принято решение о назначении нового главы администрации города.

Бороздин занимал эту должность с 2017 года. До этого работал первым заместителем главы администрации Керчи.



Алексей Нечаев