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Мэр Керчи подал в отставку

09:50, 22.07.2021
Мэр Керчи подал в отставку
Фото: vk.com

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Также Аксенов добавил, что в скором времени будет определен исполняющий обязанности главы администрации. Кроме того, будет принято решение о назначении нового главы администрации города.

Бороздин занимал эту должность с 2017 года. До этого работал первым заместителем главы администрации Керчи.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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