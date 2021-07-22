В Казани на базе КФУ планируют создать Центр иудаики

Фото: Максим Платонов (архив)

На базе Казанского федерального университета планируется создать Центр иудаики. Проект на сегодняшний день находится в стадии разработки.

Под Центр выделят отдельно стоящее здание в Казани на улице Лево-Булачной, 46/2. Об этом сообщает медиапортал КФУ. По словам ректора вуза Ильшата Гафурова, его деятельность поможет евреям узнать о собственной культуре и традициях, а всем остальным познакомиться с жизненными ценностями этого народа.

Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик в свою очередь отметил, что подобные центры в первую очередь направлены на развитие еврейского образования и просвещение граждан о еврейской культуре.

В этом году в КФУ создали новый институт — дизайна и пространственных искусств. Он будет выпускать специалистов в области графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования.

Татьяна Демина