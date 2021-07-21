Умер основатель музея-лаборатории Завойского КФУ Игорь Силкин

В ночь на 21 июля умер основатель музея-лаборатории выдающегося физика, академика Е.К. Завойского КФУ Игорь Силкин. Ему было 82 года.

Силкину удалось собрать уникальную коллекцию рукописей, черновиков статей, писем, экспериментальных таблиц, графиков, рисунков и других документов Завойского. Благодаря этому в Казанском университете в ноябре 1997 года появился музей-лаборатория ученого.

Главным экспонатом стала первая установка Завойского по наблюдению электронного парамагнитного резонанса. Ее Силкин отреставрировал вместе со своим сыном в 1998—1999 годах.

Игорь Силкин был автором нескольких статей и монографии «Евгений Константинович Завойский». В последней он в хронологическом порядке представил архивные документы и материалы о научной и педагогической деятельности ученого в Казани. В 2019 году Силкина наградили нагрудным знаком «За заслуги в образовании».



Похоронят Силкина на Самосыровском кладбище в четверг, 22 июля, в 11.00, сообщает медиапортал КФУ.

В мае на 88-м году жизни умер заслуженный профессор КФУ и бывший ректор Казанского государственного университета Александр Коновалов.



Татьяна Демина