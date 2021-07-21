В Татарстане прокуратура организовала проверку после гибели 14-летнего подростка в реке
В Татарстане в реке Ик села Муслюмово погиб 14-летний мальчик. По предварительным данным, он купался с двумя приятелями.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Муслюмовского района РТ Рамиль Мухсинов. Надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели подростка. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в прокуратуре Татарстана.
В конце июня в Кировском районе Казани из озера Изумрудного извлекли тело 16-летнего подростка. Он купался в водоеме с двумя приятелями.
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