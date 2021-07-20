Путин внес в Госдуму законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота.
Решением президента РФ можно будет заключить новый контракт о прохождении службы военными, которые уже достигли предельного возраста пребывания на военной службе. Предельный возраст для имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии или адмирала флота составляет 65 лет, контракт может заключаться до достижения ими 70 лет.
Отмечается, что необходимость заключения нового контракта возникает в некоторых случаях, сообщает ТАСС.
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