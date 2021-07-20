Пользователи WhatsApp смогут присоединиться к групповому звонку после его начала

У мессенджера WhatsApp появилась новая функция. Теперь его пользователи смогут присоединиться к групповому звонку даже после его начала.

Собеседники получили возможность «отключаться и снова присоединяться в течение разговора», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение владельца WhatsApp компании Facebook. По задумке разработчиков, эта функция должна сделать групповые звонки в мессенджере более легкими и спонтанными.

Планируется также обновить интерфейс, чтобы пользователь WhatsApp видели своих собеседников и тех, кого приглашен для участия в групповом звонке, но пока не присоединился.

Фото: pixabay.com

В июне сообщалось, что разработчики намерены сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно при использовании одной учетной записи. Сейчас мобильная версия мессенджера прекращает работу на смартфоне автоматически, если попытаться его запустить на другом.

Татьяна Демина