WhatsApp будет работать на нескольких гаджетах одновременно

Разработчики планируют сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно при использовании одной учетной записи. Сейчас мобильная версия мессенджера прекращает работу на смартфоне автоматически, если попытаться его запустить на другом.

Это не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит работать, даже если на одном из гаджетов сядет зарядка.

Также в мессенджере появится функция «однократного просмотра»: сообщение будет удаляться автоматически после того, как получатель его прочитает. Разработчики расширят возможности «исчезающих сообщений» — WhatsApp даст возможность включать ее во всех чатах.

Фото: wikimedia.org

Новые функции сначала появятся в одной из публичных бета-версий приложения, позже они станут доступны всем пользователям. Также в WhatsApp работают над отдельным приложением для планшетов iPad, сообщает WABetaInfo со ссылкой на топ-менеджеров Facebook и WhatsApp.

С 15 мая WhatsApp ограничил некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение. После новостей об этом появились мошенники, которые воспользовались изменением политики мессенджера WhatsApp и начали рассылать сообщения о том, что приложение якобы скоро станет платным. Представители мессенджера заявили, что такая информация недействительна.

Татьяна Леухина