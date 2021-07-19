Жителей юга России предупредили об «опасном солнце»

До середины недели в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа прогнозируется жара в 37—44 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха достигнет около 30 градусов тепла, будет опасная солнечная активность, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье ожидается температура, превышающая климатическую норму на 4—5 градусов тепла — воздух там будет прогреваться до 37—41 градусов.

В Краснодарском крае и Крыму будет облачно, но несмотря на это ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вильфанд также сообщал, что на этой неделе очень жаркая погода придет в европейскую часть России и на Дальний Восток. При этом в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода».

Маргарита Головатенко