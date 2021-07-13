Жителей европейской части России предупредили о «махровой» жаре

В европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе придет очень жаркая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода», передает «РИА Новости».

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, что на этой неделе в Татарстане будет жаркая, но не устойчивая погода.

Татьяна Леухина