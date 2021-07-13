Жителей европейской части России предупредили о «махровой» жаре
В европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе придет очень жаркая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России, — отметил он.
При этом в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода», передает «РИА Новости».
Ранее синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, что на этой неделе в Татарстане будет жаркая, но не устойчивая погода.
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