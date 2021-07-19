Военные кардиохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли

Фото: Максим Платонов

Кардиохирурги госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», — приводит военное ведомство слова начальника госпиталя генерал-майор медицинской службы, доктора медицинских наук Александра Есипова.

Отмечается, что динамика пациента после операции на хорошем уровне, через неделю его начнут готовить к выписке.

В Челнинской больнице №5 пациентке удалили доброкачественную опухоль весом 3,5 кг. 48-летняя пациентка обратилась к врачам из-за чувства недомогания и болей внизу живота. УЗИ показало, что у пациентки — миома матки. Врачи решили удалить ее.

Алексей Нечаев