Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В понедельник, 19 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +28..+33 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +29 до +32 градусов, в Набережных Челнах — от +29 °С до +32 °С.



На территорию Татарстана 20 июля придет западный фронт. Из-за этого температура несколько спадет — до +27—28 градусов, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Татьяна Демина