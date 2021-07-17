Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля «Орел»
Центр подготовки космонавтов продемонстрировал вид тренажера нового космического корабля «Орел». Об этом сообщили в пресс-службе ЦПК.
«Концепция... предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полета, включая работу в скафандрах», — говорится на сайте Центра.
Головной исполнитель проекта — ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», заказчик — Госкорпорация «Роскосмос». Основными задачами комплексного тренажера являются:
- комплексная подготовка космонавтов по управлению бортовыми системами ПТК и кораблем в целом на всех этапах космического полета;
- подготовка космонавтов по ручному управлению ПТК на этапах сближения, причаливания и стыковки с орбитальными модулями;
- подготовка космонавтов по изучению функционирования бортовых систем в штатных и нештатных режимах;
- подготовка космонавтов по изучению конструкции и компоновки (состава и размещения штатного оборудования) КО ВА.
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