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Ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостановят с 19 июля

00:38, 17.07.2021
Ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостановят с 19 июля
Фото: pxfuel.com

Роспотребнадзор с 19 июля приостанавливает ввоз лаймов из Бразилии в Россию, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Российской Федерации в пищевой продукции «Лайм» нарушений обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было выявлено превышение максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина в цитрусовой культуре «лайм».

Один из крупнейших производителей шампанских вин Moet Hennessy временно приостанавливает поставку своей продукции в Россию. Это связано с поправками в закон РФ о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, одобренными Совфедом.

Алексей Нечаев
Общество
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