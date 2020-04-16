Казанцы сдают золото в ломбарды, чтобы выжить на самоизоляции

Казанцы, отправленные на время самоизоляции в отпуска за свой счет и, очевидно, уже испытавшие нехватку денег, устремились в ломбарды. Несмотря на ограничения деятельности для большинства коммерческих объектов, ломбарды продолжают работать, хотя и в несколько измененном формате. Достаточно набрать номер телефона практически любого казанского ломбарда и — добро пожаловать на сдачу на комиссию драгоценности чуть ли не в любое время суток. Как рассказал «Реальному времени» владелец одного из заведений, спрос на услуги сейчас заметно вырос, а риск попасть под штрафы его не пугает.

— Каждый день приходят по 10—15 человек, приносят золото, — рассказывает наш собеседник, который все же попросил не называть его имени и места работы. — Другое я не принимаю. Цену даю хорошую — до 2100 рублей за 1 грамм лома при продаже. Если сдают на комиссию, чтобы дожить до зарплаты, то предлагаю 1900 рублей за 1 грамм — это максимум за последние полгода, в ноябре принимали до 1600—1700 рублей. Так семья может перехватить небольшие деньги до будущей получки. Но и комиссионная ставка немалая — 0,5% в сутки, — сообщил предприниматель.



Таким образом, если сдать украшение весом во внушительные 4 грамма, можно получить на руки чуть более 8 тысяч рублей. При возврате суммы через месяц придется уплатить комиссию около 800 рублей. «Ничего, соглашаются», — уверяет хозяин ломбарда. Для сравнения приводит стоимость нового ювелирного изделия до разгара пандемии коронавируса — около 3 тыс. рублей за 1 грамм.

Подробнее в материале «Реального времени».

