«Ак Барс» будет проводить домашние матчи на канадской площадке. О переоборудовании арены попросила КХЛ

С нового сезона 2021/2022 казанский «Ак Барс» будет проводить матчи на площадке формата «60 на 26» — на таких играют все команды североамериканских лиг.



Генеральный менеджер клуба Марат Валиулллин сообщил, что это просьба Континентальной лиги и казанцы пошли навстречу. Тем более на тренировочной базе такие площадки уже введены в строй.

— У нас 8 июля в КХЛ было совещание, идет подготовка к Олимпиаде, попросили клубы, у кого есть возможность, поменять площадку. Мы для себя приняли решение, что будем играть на канадской площадке. Потому что на базе у нас канадская, а на арене была финская. Поменяли на канадскую, чтобы был более динамичный и быстрый хоккей, который проповедует у нас Квартальнов. Стиль у нас всегда был агрессивный в нападении. А сейчас, при уменьшенной площадке, будет еще более динамичным, — сказал функционер.





Играть в более динамичном стиле игры пообещал и главный тренер «Ак Барса» после введения уменьшенной площадки на «Татнефть Арене».

— У нас хороший стиль, у нас хорошая линия обороны будет, у нас хороший возраст у обороны. И те ребята, которых мы пригласили, — они будут соответствовать. Тем более мы сейчас перестраиваем свою площадку, она будет поменьше, а значит, и игра будет интенсивнее. Но игра у нас будет очень интересная, — сказал Квартальнов на открытой для журналистов тренировке в парке «Урам».



Полный видеоотчет с первой открытой тренировки «Ак Барса» смотрите в нашем репортаже.