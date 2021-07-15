Международный молодежный форум «Сэлэт» пройдет в гибридном формате

На открытие Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» приедет глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«В этом году в форуме примут участие около 15 тыс. человек, но, исходя из условий санитарно-эпидемиологической ситуации, 9 тыс. участников будут участвовать в онлайн-режиме. В рамках спецпроектов 6 тыс. участников примут участие офлайн». На форум съедутся представители талантливой молодежи из 40 регионов России, шести стран СНГ. Всего в этом году пройдут шесть смен. Будут приняты строгие меры против коронавируса», — отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

«Ежегодно начиная с 2012 года Рустам Минниханов встречается с детьми, которые участвуют в форуме. В этом году уже 127 детей приняли участие в интеллектуально-творческих и учебно-оздоровительных проектах «Сэлэт», в том числе и в профильных сменах», — проинформировала спикер.

Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» собирает на своей площадке талантливых ребят, учащихся общеобразовательных школ, вузов и ссузов, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов.

Затем Рустам Минниханов заслушает доклад по дальнейшему развитию Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, который расположен на территории Алексеевского района Татарстана.

Луиза Игнатьева