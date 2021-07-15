Татарстан оказался в лидерах по «зеленым» расходам бизнеса в пандемию — но соседи по ПФО наращивают их быстрее

Фото: Олег Тихонов

«Зеленые» расходы российского бизнеса

В «ковидный» 2020-й предприниматели в России стали уделять больше внимания охране окружающей среды — расходы на этот пункт в номинальном выражении по сравнению с допандемийным 2019 годом выросли на 13,1%, или на 97,2 млрд рублей.

Текущие затраты бизнеса на охрану окружающей среды, в том числе на оплату услуг природоохранного назначения, экологические инвестиции в основной капитал и расходы на капремонт основных фондов по защите природы в 2020 году в России составили в общей сложности 836,5 млрд рублей. При этом эксперты отмечают, что реальные траты увеличились более чем на заявленные 13 «с хвостиком» процентов.

Больше средств в экологию вкладывает бизнес в экономически развитых и промышленно-сырьевых регионах России, где сосредоточены предприятия-гиганты. По абсолютным расходам на охрану окружающей среды в числе лидеров оказались Москва, Красноярский край, Подмосковье, ХМАО, Свердловская область, Татарстан, Челябинская область, Башкирия, Иркутская область и ЯНАО, следует из подсчетов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты есть в распоряжении «Реального времени»).

Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Калмыкия, Алтай, Дагестан, Тыва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия стали аутсайдерами по этому показателю. Низкие расходы и инвестиции в экологию характерны для небогатых регионов, отмечают эксперты сети. Это, как правило, субъекты, где нет крупных промышленных объектов, а упор делается на развитие аграрного сектора.

Значительная часть «зеленых» расходов предпринимателей уходит на воду. Так, 243,9 из 614,2 миллиарда в категории текущих эксплуатационных затрат и услуг у российских предприятий ушли в прошлом году на очистку сточных вод. 91,3 из 196 млрд рублей, инвестированных в охрану окружающей среды, пришлись на защиту водных ресурсов.

Эксперты утверждают, что тенденция быть экологичными у предприятий с годами будет только закрепляться, чему, в частности, способствует развитие российского природоохранного законодательства. При этом у предпринимателей по-прежнему слабая мотивация адаптировать свой бизнес так, чтобы вести его с минимальным ущербом для окружающей среды. Деньги, которые они вкладывают в модернизацию производства, могут в среднесрочной перспективе не окупиться. Предприятиям проще выплатить штрафы за нарушения, которые в России пока небольшие, говорится в отчете FinExpertiza.

Фото: Олег Тихонов

Татарстан эколоджи

Как сказано выше, Татарстан входит в число регионов-лидеров по абсолютным расходам бизнеса на защиту экологии. В пандемийный 2020-й республика потратила в этой области на 13,2% больше средств, чем в 2019-м — 33,3 и 29,4 миллиарда соответственно. Рост расходов, впрочем, лишь на 0,1 п.п. выше российского показателя и далеко не самый высокий в ПФО.

В Татарстане на текущие эксплуатационные затраты и услуги предприниматели в прошлом году выделили 22,1 млрд рублей (20,1 миллиарда в 2019-м). С 6,8 до 8,4 миллиарда вырос объем экологических инвестиций в основной капитал, куда входят траты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов и производственных мощностей, устройство воздушных фильтров на предприятиях, установок для улавливания вредных веществ, станций очистки воды и т.п.

Уделили больше внимание татарстанские бизнесмены и капитальному ремонту основных фондов по охране окружающей среды. Затраты по этой статьей экологических расходов увеличились в год коронавируса до 2,7 миллиарда. В 2019 году на эти цели предприниматели потратили 2,4 млрд рублей.

Наибольшую динамику по увеличению «зеленых» затрат в годовом выражении продемонстрировали соседи Татарстана — Удмуртия и Башкирия. В 2020 году они опередили республику по темпам роста в несколько раз. Удмуртия увеличила расходы на экологию с 4,8 до 8,1 млрд рублей (+68,4%). Этому в большей степени поспособствовал более чем двукратный рост затрат бизнеса на текущие эксплуатационные нужды и услуги. Инвестиции в экологию в республике в «ковидный» год выросли незначительно (+20 миллионов), а расходы на капремонт основных фондов по охране окружающей среды и вовсе сократились с 777 до 530,1 млн рублей.

Башкирский бизнес в прошлом году нарастил объем расходов на экологию до 25,8 миллиарда с 18,5 годом ранее. В отличие от Удмуртии здесь значительную роль сыграли инвестиции — они выросли почти в три раза, до 9,4 млрд рублей. Эксплуатационные затраты и услуги в Башкирии все же оказались выше — 15,7 миллиарда, но с 2019-го они увеличились лишь на 1,2 млрд рублей. Как и в Удмуртии, в Башкирии в прошлом году бизнес сократил расходы на капремонт основных фондов по охране окружающей среды — до 642 млн рублей.

Татарстан по темпам увеличения в 2020-м затрат на экологию обогнали не только соседние Башкирия и Удмуртия, но и Оренбургская область (+26,9%), Мордовия (+23,8%), Чувашия (22,8%), Самарская (19,8%), Саратовская (+18,2%) и Пензенская области (+16,5%). Тем не менее республика была и осталась лидером по абсолютным значениям «зеленых» расходов среди регионов Приволжского федерального округа. В пандемийный год, в отличие от некоторых обогнавших регионов, татарстанскому бизнесу удалось нарастить объемы трат на экологию по всем параметрам.

Татьяна Демина