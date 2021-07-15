Платные вытрезвители могут появиться в России уже в октябре

Ожидать появления коммерческих вытрезвителей в России можно в третьем квартале этого года — тогда документ, определяющий порядок работы таких заведений, пройдет экспертизу Минюста, сообщают «Известия».



В январе вступили в силу два федеральных закона, регулирующие систему медицинских вытрезвителей. Ведомства разрабатывали подзаконные акты. Совместным таким актом может стать совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД.

Вытрезвители сейчас не имеют отношения ни к медицине, ни к МВД — из системы силового ведомства их вывели еще в 2011-м, чтобы передать в подчинение Минздраву, но этого не случилось. Единственный регион, передавший вытрезвители в Минздрав, — это Татарстан. Для этого, как отмечает издание, потребовалась настойчивость министра здравоохранения республики. Так, лишь в Татарстане вытрезвители ни на день не прекращали свою работу.

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Ежегодно из-за алкогольного опьянения в России умирает более 50 тысяч человек, из них замерзают на улице около 10 тысяч.

Маргарита Головатенко