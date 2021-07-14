Мурашко заявил, что решение о медотводе от вакцинации против COVID-19 принимает врач

Наличие медицинских противопоказании для получения медотвода от вакцинации от COVID-19 определяет лечащий врач или врач той специальности, в компетенции которой определены противопоказания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он напомнил, что противопоказания могут быть постоянными или временными. Решение о выдаче справки о наличии медотвода принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если у пациента выявляются временные противопоказания для вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего ее, передает «РИА Новости».



На этой неделе врачи рассказали о «железных» причинах для медотвода для вакцинации против COVID-19. Основанием для этого станут люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов.



Татьяна Леухина