Покупатели теряют интерес к готовому бизнесу в Казани

Фото: Илья Репин

Какой бизнес чаще всего ищут в России — но не в Казани

В то время как количество готовых бизнесов на продажу в Казани растет, интерес к ним по самым популярным категориям в столице Татарстана снижается, следует из предоставленных «Реальному времени» сервисом «Авито» данных. Интерес упал даже в тех отраслях, которые в других регионах находятся «на подъеме» — за исключением разве что интернет-магазинов.

Так, в целом по России самыми востребованными для покупки предприятиями во II квартале 2021 года стали предприятия сферы услуг. На их долю пришлось 28% всех запросов о приобретении готового бизнеса. В тройку лидеров также вошли предприятия торговли (23%) и общественного питания (14%). Однако в Казани предприятия в сфере услуг стали на 20% менее популярными по сравнению с I кварталом текущего года. Спрос на торговые компании в городе снизился на 18%. Готовый бизнес в сфере общепита стал на 24% менее востребованным, чем в I квартале 2021 года.

Лидером по увеличению числа запросов на приобретение готового бизнеса стала сфера развлечений: рост наблюдался на большей части территории России. Число желающих приобрести подобный бизнес в Новокузнецке увеличилось в 2,8 раза, в Кемерово — на 79%. Интересно, что рост интереса проявился и в Набережных Челнах — на 55%. В Казани бизнесом в сфере развлечений во II квартале 2021 года были готовы обзавестись на 56% меньше пользователей по сравнению с предыдущим кварталом.

Сельскохозяйственные компании стали на 47% менее популярными. Фото: Илья Репин

Производство и сельское хозяйство также вошли в список сфер, в которых количество желающих приобрести готовый бизнес выросло. Так, производственные предприятия к приобретению чаще, чем в предыдущем квартале, рассматривали в Калининграде (+72%), Челябинске (+49%), Красноярске (+34%) и Нижнем Новгороде (+28%). В Казани производственными предприятиями интересовались на 7% меньше, чем в предыдущем квартале, а сельскохозяйственные компании стали на 47% менее популярными.

Строительная сфера оказалась наименее привлекательной для бизнесменов во II квартале 2021 года. Во всех регионах без исключения спрос на компании, занятые в строительстве, упал по отношению к началу года. Равно как и в Казани — на 60% меньше в сравнении с I кварталом 2021 года.

Исключением, как уже говорилось выше, стали интернет-магазины: в Казани интернет-магазины рассматривали к приобретению на 14% больше пользователей. Для сравнения, в Астрахани и Сочи спрос на предприятия онлайн-торговли за квартал вырос на 55%, в Красноярске — на 50%, в Набережных Челнах — на 47%.

Строительная сфера оказалась наименее привлекательной для бизнесменов во II квартале 2021 года. Фото: Илья Репин

Предложение растет...

В целом по России интерес к покупке готового бизнеса снизился на 10% после внушительного роста в I квартале. В «Авито» объясняют ситуацию традиционным снижением бизнес-активности в летний период. Тем не менее желающих приобрести свое дело оказалось на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Параллельно с этим растет предложение: количество предложений о продаже готового бизнеса во II квартале 2021 года в среднем по России выросло на 15%.В Казани наблюдается аналогичная ситуация: число объявлений о продаже предприятий торговли выросло на 15%, производственных компаний — на 24%, предприятий в сфере услуг — на 14%. Вместе с тем продавать сельхозпредприятия в Казани во II квартале 2021 года стали на 59% реже.

...«срединный ценник» — не везде

Самыми дорогими во II квартале 2021 года в среднем по России на «Авито» оказались сельскохозяйственные предприятия и производственные организации. Стоимость сельхозпредприятий выросла на 50% по отношению к I кварталу, составив 4,5 млн рублей. Производственные предприятия подешевели на 13%, до миллиона рублей. Предприятия общественного питания, средняя стоимость которых упала на 11%, стали стоить в среднем 800 тыс. рублей.

Дешевле всего можно было купить готовый бизнес в сфере онлайн-торговли — средняя цена на интернет-магазин по итогам квартала составила 99 000 рублей, не изменившись с начала года. Цены на офлайн-бизнесы в разных сферах развлечений, услуг, торговли и даже строительства держались в рамках 400—500 тыс. рублей.

Предприятия общественного питания, средняя стоимость которых упала на 11%, стали стоить в среднем 800 тыс. рублей. Фото: Максим Платонов

Схожий расклад наблюдается в Казани, но сельхозпредприятия здесь оказались значительно дороже — в среднем стоят 7 млн рублей. Производственные предприятия стоили 950 тыс. рублей, строительные компании — так же, как и в среднем по России, миллион рублей. Организации в сфере общепита и услуг продавали в среднем за 550 и 400 тыс. рублей соответственно. Торговую компанию можно было приобрести в среднем за 350 тыс. рублей, предприятие в сфере развлечений — за 800 тыс. рублей. Интернет-магазины продавали в Казани всего за 50 000 рублей.

Александр Артемьев