Специалист дала рекомендации по вакцинации при наличии аутоиммунных заболеваний
Руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова дала рекомендации по вакцинация от коронавируса при аутоимунных заболеваниях.
По ее словам, если речь о тяжелых случаях не в состоянии компенсации и при этом есть риск развития обострения основного заболевания на фоне вакцинации, нужно осторожно подходить к прививке от COVID-19, возможно, отложить ее. Если болезнь средней тяжести и находится в стадии компенсации, вакцинация не противопоказана, добавила Закирова.
Она обратила внимание, что антигистаминные препараты до вакцинации принимать не нужно, так как это может снизить иммунный ответ организма.
Специалист также заявила, что основаниями для медотвода при вакцинации являются иммунодефицитные состояния, анафилактический шок, тяжелые реакции на лекарственные препараты в анамнезе или тяжелый ответ на первую дозу конкретной вакцины, в том числе температура 40 градусов и судороги. Вторую дозу в этом случае вводить не будут.
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