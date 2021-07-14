Специалист дала рекомендации по вакцинации при наличии аутоиммунных заболеваний

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова дала рекомендации по вакцинация от коронавируса при аутоимунных заболеваниях.

По ее словам, если речь о тяжелых случаях не в состоянии компенсации и при этом есть риск развития обострения основного заболевания на фоне вакцинации, нужно осторожно подходить к прививке от COVID-19, возможно, отложить ее. Если болезнь средней тяжести и находится в стадии компенсации, вакцинация не противопоказана, добавила Закирова.

Она обратила внимание, что антигистаминные препараты до вакцинации принимать не нужно, так как это может снизить иммунный ответ организма.

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалист также заявила, что основаниями для медотвода при вакцинации являются иммунодефицитные состояния, анафилактический шок, тяжелые реакции на лекарственные препараты в анамнезе или тяжелый ответ на первую дозу конкретной вакцины, в том числе температура 40 градусов и судороги. Вторую дозу в этом случае вводить не будут.

