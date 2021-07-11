В Татарстане женщина утонула, не сумев доплыть до берега

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне в Татарстане утонула женщина, купавшаяся в водоеме около н.п. Кубян Атнинского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану, женщина, будучи нетрезвой, зашла в воду и не смогла доплыть до берега. Место не было оборудовано для купания.

Сигнал о происшествии поступил в 18.34. Тело утонувшей вытащил сам заявитель. Погибшая 1976 года рождения проживала в селе Большая Атня.

В минувшую пятницу спасатели извлекли тело мужчины, утонувшего в Волге в районе улицы Магистральной в Казани. Водолазы обнаружили тело на глубине семи метров в 35 метрах от берега спустя полтора часа после сообщения.

