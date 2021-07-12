Ватерполисты школы «Синтеза» успешно финишировали на первенстве Европы

В португальском городе Лоле завершилось первенство Европы по водному поло для спортсменов не старше 15 лет. Ватерполисты России завершили турнир на высоком пятом месте. В четвертьфинале наши юноши уступили команде Хорватии — 10:12, но затем последовательно обыграли команды Сербии — 7:6, и Италии — 10:8.

Чемпионами Европы стали ватерполисты команды Венгрии, обыгравшие в финале Испанию. В матче за бронзу Греция была сильнее Хорватии. В составе сборной России выступали воспитанники казанского «Синтеза» Илья Васильев, Даниил Кудрявцев, Ян Полозенко, Камиль Шайдуллин.

Джаудат Абдуллин