В России подготовили единое тарифное законодательство

В скором времени в России появится единое тарифное законодательство. Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце июня.



Документ предусматривает формирование законодательной базы для принятия Единого тарифного закона. Параллельно готовятся изменения в существующие постановления правительства, акты и отраслевые законы, поскольку все положения невозможно уместить в один закон.

Концепция предусматривает корректировку тарифов организаций, а еще параметров регулирования их деятельности в течение как минимум трех лет, но срок может увеличиться.

Изменения коснутся сохранения РСО дополнительной прибыли на инвестиционные мероприятия. Сейчас они вычитаются из тарифов на следующий год, потому что у компаний нет стимула в оптимизации, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 8,3 млрд рублей. Среднегодовая собираемость платежей за ЖКУ составляет 99,4%. Этот показатель стал на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Головатенко