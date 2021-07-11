В Татарстане засняли на видео детей, купающихся в луже на дороге
На одной из дорог Татарстана дети купались в луже — таким видео поделились пользователи в соцсетях.
На кадрах видно, что на дороге в глубокой луже купаются трое детей, а рядом проезжает грузовик, неподалеку по дороге едут другие автомобили.
«Куда интересно смотрят родители, на проезжей части, это же очень опасно. Мимо большие машины проезжают, а если их не заметят, или камень какой-нибудь из-под колеса вылетит?» — опасаются пользователи.
В комментариях отметили опасность такого купания не только в автомобилях, но и в грязной воде лужи на дороге: «Там вся таблица Менделеева в луже дорожной. Принесут дерматиты. Плюс опасно!» — опасается другой пользователь.
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