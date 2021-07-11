В Татарстане засняли на видео детей, купающихся в луже на дороге

Фото: кадр видео

На одной из дорог Татарстана дети купались в луже — таким видео поделились пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, что на дороге в глубокой луже купаются трое детей, а рядом проезжает грузовик, неподалеку по дороге едут другие автомобили.

«Куда интересно смотрят родители, на проезжей части, это же очень опасно. Мимо большие машины проезжают, а если их не заметят, или камень какой-нибудь из-под колеса вылетит?» — опасаются пользователи.

В комментариях отметили опасность такого купания не только в автомобилях, но и в грязной воде лужи на дороге: «Там вся таблица Менделеева в луже дорожной. Принесут дерматиты. Плюс опасно!» — опасается другой пользователь.

Маргарита Головатенко