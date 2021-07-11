Хинштейн объяснил смысл закона, обязывающего иностранных IT-гигантов открывать представительства в России

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил, с какой целью зарубежные IT-гиганты обязали открывать филиалы или представительства в России. Это необходимо для обеспечения «равных условий работы в российской юрисдикции отечественных и иностранных IT-ресурсов», пояснил он.

Хинштейн заявил, что смысл закона, прописывающего обязанность по открытию представительств IT-гигантов, в установлении правил работы для иностранных ресурсов с большой аудиторией. По его словам, они пытаются воздействовать на Россию, блокируя в соцсетях аккаунты журналистов, вводя ограничения доступа к youtube-каналам для российских СМИ и их материалов.

Помимо этого, иностранные IT-гиганты не выполняют требования Роскомнадзора по удалению запрещенной в России информации: сообщений, пропагандирующих педофилию, наркотики, терроризм, экстремизм и суицид среди подростков. Об этом Хинштейн рассказал в интервью RT Arabic.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные IT-гиганты открывать представительства в стране с 1 июля. Законопроект принят в третьем чтении Госдумой 17 июня. Инициатива вводит комплекс мер принуждения IT-компаний к исполнению российского законодательства. Сюда входят информирование пользователей о нарушении законов РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных пользователей из России. В случае нарушений будет рассмотрена возможность частичной либо полной блокировки ресурса.

Татьяна Демина