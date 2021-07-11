В России за сутки выявили 25 033 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 25 033 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 783 333 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 17 382 человека, всего выздоровевших — 5 200 219 человек. За сутки коронавирус унес жизни 749 россиян, всего от инфекции скончались 143 002 человека.

Фото: realnoevremya.ru

В России выявили 25 082 случая коронавируса за сутки, коронавирус унес жизни 752 россиян, что является рекордным показателем за весь период пандемии.

Маргарита Головатенко