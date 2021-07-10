В России выявили 25 082 случая коронавируса за сутки, умерло рекордное количество человек
За последние сутки в России выявили 25 082 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 758 300 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 10 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 17 750 человек, всего выздоровевших — 5 182 837 человек. За сутки коронавирус унес жизни 752 россиян, что является рекордным показателем за весь период пандемии. Всего от инфекции скончались 142 253 человек.
Вчера сообщалось о 25 766 новых случаях.
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