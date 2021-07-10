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Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приехал в поселок Отары под Казанью

20:40, 10.07.2021
Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приехал в поселок Отары под Казанью
Фото: kzn.ru

Сегодня в поселок Отары Приволжского района приезжал мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ветеринары проводили медосмотр, стерилизацию, вакцинацию, оформляли ветеринарный паспорт, а также устанавливали чип или бирку на ухо. Мобильный пункт принимал всех желающих обследовать питомца с 10 до 14 часов.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

17 июля мобильный пункт прибудет в поселок Салмачи Приволжского района, а 24 июля — в поселок Северный Авиастроительного района.

Первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак начал свою работу 3 июля в поселке Вознесенское. Все подробности — в материале «Реального времени».

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