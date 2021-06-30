За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 1098 случаев коррупции

В 2020 году в Татарстане зарегистрировано 1098 случаев коррупции с общим ущербом 400 млн рублей. Такие данные озвучили на расширенном заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижнекамске.

Больше всего нарушений выявляют в сфере здравоохранения. Также чиновники часто используют незаконное отчуждение земель. В прошлом году за такие махинации привлекли 13 руководителей сельских поселений. Всего фактов нарушений земельного законодательства выявлено более 1300. Лишь 36 тысяч га из выявленных 170 тысяч смогли вернуть в сельхозоборот.

В июне в Татарстане изменили состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Ольга Плешкова