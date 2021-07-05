В «Ижводоканале» назвали причину выброса хлора в Ижевске

Причина выброса хлора в Ижевске, который произошел 2 июля, — разгерметизация контейнера. Об этом сообщили в пресс-службе МУП Ижевска «Ижводоканал».

На складе хлор находился с мая текущего года. 28 июня его подключили к системе обработки воды в качестве резервного, передает «Интерфакс».

Выброс хлора произошел на станции подготовки воды «Ижводоканала» в объеме 800 кг. По информации предприятия, вещество за пределы станции не распространилось. С территории «Ижводоканала» эвакуировали 10 сотрудников, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета. В ГУ МЧС России по Удмуртии попросили горожан выехать с территории микрорайона Городок Металлургов, однако позже это предупреждение было удалено.



Татьяна Леухина