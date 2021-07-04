В Минэкологии РТ объяснили повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе Казани

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Минэкологии Татарстана объяснили регулярное выявление станциями мониторинга Гидрометцентра РТ превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Казани. Это связано с близостью расположения пунктов наблюдения к дорогам, уверяют в ведомстве.

Эксперты Минэкологии обратили внимание, что у проезжей части воздух всегда будет грязнее, так как там скапливаются выбросы транспорта. «Мы отобрали пробы атмосферного воздуха, предварительный результат — никаких превышений нет», — рассказал главный специалист ведомства Рамиль Биктагиров об исследовании воздуха на Горьковском шоссе, где неоднократно Гидрометцентр регистрировал превышение ПДК формальдегида.

Татарстанцев заверили, что вредные вещества развеются со сменой воздуха, сообщают «Вести Татарстан». Их допустимый уровень превышен не критические, разовые случаи не должны негативно отразиться на здоровье человека.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Татьяна Демина