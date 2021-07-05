Четыре станции в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов

В Казани снова выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Повышенный уровень формальдегида зафиксировали четыре станции, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

По состоянию на 5 июля ПНЗ №5 на улице Татарстан, 72 зафиксирован показатель 0,054 мг/куб. метр при норме 0,05 мг/куб. метр. На станции мониторинга №4 на Горьковском шоссе, 2 показатель находится на уровне 0,062 мг/куб. метр.

ПНЗ №7 на улице Декабристов, 183 тоже показал превышение формальдегида — 0,157 мг/куб. метр. На станции мониторинга №8 (санаторий «Казанский») концентрация вредного вещества составляет 0,052 мг/куб. метр.



В прошлую пятницу в Казани три станции зафиксировали превышение формальдегида в воздухе.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышение концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.



Алексей Нечаев