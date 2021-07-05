Четыре волейболиста «Зенит-Казань» вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Токио

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В состав мужской волейбольной России вошел квартет игроков «Зенит-Казань». Это диагональный Максим Михайлов, блокирующий Артем Вольвич, либеро Валентин Голубев и новичок казанской команды — доигровщик Дмитрий Волков.

Для Михайлова это будет четвертая Олимпиада, у него в активе золото и бронза Игр. На прошлой Олимпиаде он занял четвертое место вместе с нынешними партнерами по «Зенит-Казань» Дмитрием Волковым и Артемом Вольвичем. Для Голубева это будет олимпийский дебют.



Напомним, что ранее в состав женской сборной России также включены четыре волейболистки «Динамо-Казань» Евгения Старцева и Арина Федоровцева, уже покинувшие команду, а также Ирина Королева и Анна Подкопаева.

Джаудат Абдуллин