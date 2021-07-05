Четыре волейболиста «Зенит-Казань» вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Токио
В состав мужской волейбольной России вошел квартет игроков «Зенит-Казань». Это диагональный Максим Михайлов, блокирующий Артем Вольвич, либеро Валентин Голубев и новичок казанской команды — доигровщик Дмитрий Волков.
Для Михайлова это будет четвертая Олимпиада, у него в активе золото и бронза Игр. На прошлой Олимпиаде он занял четвертое место вместе с нынешними партнерами по «Зенит-Казань» Дмитрием Волковым и Артемом Вольвичем. Для Голубева это будет олимпийский дебют.
Напомним, что ранее в состав женской сборной России также включены четыре волейболистки «Динамо-Казань» Евгения Старцева и Арина Федоровцева, уже покинувшие команду, а также Ирина Королева и Анна Подкопаева.
Справка
Состав сборной России:
Связующие: Игорь Кобзарь («Зенит» СПб), Павел Панков («Динамо»).
Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит» СПб).
Блокирующие: Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» СПб).
Доигровщики: Денис Богдан, Ярослав Подлесных (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит» СПб).
Либеро: Валентин Голубев («Зенит-Казань»).
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