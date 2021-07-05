ФНС пошла на мировую с «Камдорстроем» по делу о банкротстве

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между налоговой службой и одной из крупнейших республиканских стройкомпаний АО «Трест Камдорстрой» в рамках дела о банкротстве, сообщает Chelny.biz.



Соглашение подписали ФНС, АО «Трест Камдорстой» и входящий в его структуру ЗАО «Санаторий Радуга». В случае если «Камдорстрой» не покроет задолженность, санаторий предоставит недвижимое имущество в залог.

Компания обязуется выплатить истцу более 96 млн рублей, 41,3 млн рублей из которых — недоимка по налогу на добавленную стоимость на товары и услуги. 22,2 млн рублей от суммы составляют страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а оставшиеся 7,2 млн — НДФЛ и прочее.

Фото: kamdorstroy.ru

ФНС по Татарстану направило в арбитражный суд заявление о признании АО УК «Камдорстрой» банкротом. Заявление было направлено в суд в среду, 3 марта.

В апреле ПАО «Акибанк» подало иск о банкротстве АО «Трест Камдорстрой». Сумма исковых требований — 154,7 млн рублей. «Реальное время» сообщало о намерении банка подать иск.



Маргарита Головатенко