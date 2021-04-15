Банк подал иск о банкротстве «Треста Камдорстрой»

ПАО «Акибанк» подало иск о банкротстве крупного татарстанского подрядчика АО «Трест Камдорстрой». Указанная сумма исковых требований — 154,7 млн рублей. Такая информация есть в картотеке Арбитражного суда.

«Реальное время» сообщало о намерении банка подать иск. ФНС по Татарстану также направило в арбитражный суд заявление о признании АО УК «Камдорстрой» банкротом. Заявление было направлено в суд 3 марта.

Фото: kamdorstroy.ru

Ранее в республике предприятие «Камдорстрой» выплатило более 11 млн рублей долгов по зарплате сотрудникам.

Маргарита Головатенко