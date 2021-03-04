ФНС потребовала признать «Камдорстрой» банкротом

ФНС по Татарстану направило в арбитражный суд заявление о признании АО УК «Камдорстрой» банкротом. Заявление было направлено в суд в среду, 3 марта, говорится в системе «СПАРК-Интерфакс».



Фото: kamdorstroy.ru

Напомним, в феврале к АО «Трест Камдорстрой» с заявлением о несостоятельности постучалось ПАО «Акибанк» — в профильном рейтинге аналитической службы «Реального времени» занимает пятое место по величине выручки. По итогам 2019 года компания зафиксировала выручку в 5,26 млрд рублей и чистую прибыль в 23 млн рублей.

Компания известна как подрядчик на работах в аэропортах Татарстана и за его пределами, а еще дорожным строительством — среди проектов упоминаются строительство и ремонт участков трассы М-7, автодороги ОЭЗ «Алабуга», а также Большое Казанское кольцо (правда, еще те участки, над которыми работали в начале 2010-х).

Маргарита Головатенко