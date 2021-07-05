Эксперт порекомендовал заклеивать камеры ноутбуков и телефонов

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин предупредил, что злоумышленники могут легко взломать камеры на ноутбуках и телефонах. Чтобы обезопасить себя, он порекомендовал заклеивать их.

«В 2006—2007 годах процветал форум «Античат», мы, будучи подростками, там сидели. Там были софт-программы, которые позволяли получить доступ к взломанным вебкамерам обычных пользователей. При установке можно было переключаться между камерами ноутбуков людей. Это было настолько доступно и просто», — рассказал Кочергин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что человек может не заметить, что за ним следят через камеру ноутбука или смартфона — индикатор камеры не загорится. «Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код», — обратил внимание Кочергин на опасность ситуации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее специалисты рассказали, что различные программные обеспечения (ПО) могут собирать о пользователях набираемый владельцем компьютера или ноутбука текст, а также записи с микрофона.



Татьяна Демина