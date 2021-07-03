От жителей Татарстана поступило 5111 обращений по вопросу благоустройства дворов

В 2021 году от жителей Татарстана поступило 5111 обращений от граждан в части благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщила на совещании в Кабмине РТ помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Только с 18 июня по 2 июля поступило 621 обращение. Чаще всего жители обращаются на горячую линию с вопросами, касающимися монтажа малых архитектурных форм (МАФ). Жители недовольны затягивающимся процессом установки оборудования, просили увеличить количество МАФ, просили заменить одно оборудование другим.

В конце июня в Казани по республиканской программе «Наш двор» закончили капитальный ремонт первого в этом году объекта — территории, объединяющей двор у дома №154 по улице Краснококшайской и домов №8, №10 и №12 по улице Повстанческой.

Ольга Плешкова