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В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

18:34, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось еще три случая смерти от COVID-19: умерли три женщины 1938, 1940 и 1956 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 1 июля в Татарстане зарегистрировано 543 случая смерти от коронавируса.

По последним данным, в республике за весь период пандемии подтвердилось 22 474 случая COVID-19. Общее число выздоровевших в Татарстане достигло 20 216 человек.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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