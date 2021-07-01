В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

В Татарстане подтвердилось еще три случая смерти от COVID-19: умерли три женщины 1938, 1940 и 1956 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 1 июля в Татарстане зарегистрировано 543 случая смерти от коронавируса.

По последним данным, в республике за весь период пандемии подтвердилось 22 474 случая COVID-19. Общее число выздоровевших в Татарстане достигло 20 216 человек.

Татьяна Демина