Руководство лагеря под Казанью, где 9-летний мальчик выпал из окна, прокомментировало инцидент

Фото: прокуратура РТ

Директор детского коммерческого лагеря ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский под Казанью Рамильда Усманова прокомментировала инцидент с падением 9-летнего мальчика из окна. Ребенок крупный и очень активный, рассказала она программе «Вести Татарстан».

Усманова сообщила, что ребенок жив. После происшествия она была с ним пока его везли в реанимацию, разговаривала с пострадавшим. Подробности инцидента руководительница лагеря не раскрыла, но заявила, что в учреждении усилят меры безопасности детей.

Пострадавший мальчик приехал на смену в лагерь 25 июня и должен был пробыть там до 5 июля. По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку, когда играл с другими детьми, из-за чего и выпал из окна.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана уже приступила к проверке соблюдения требований безопасности жизни и здоровья детей при организации отдыха. Мальчика госпитализировали в ДРКБ. Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Татьяна Демина