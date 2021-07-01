В Казани вечером наблюдаются 7-балльные заторы

Фото: скриншот / соцсети

В Казани сегодня вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 19.05.

Сильные заторы образовались в центре города из-за сильного дождя. «Стоят» улицы Салимжанова, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Ташаяк. Движение затруднено возле ТЦ «Тандем», на улице Декабристов, Восстания, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Ударной, Камчатской.

Также огромный затор образовался на трассе М-7 из-за нескольких ДТП. Пробки образовались на проспекте Ямашева, Аграрной, Вишневского.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь будет идти еще в течение получаса. Судя по онлайн-карте, осадки наблюдаются в Авиастроительном, Московском районах, Васильево, Зеленодольске. В соцсетях пользователи уже опубликовали фото и видео стихии.