Русские не вошли в число коренных народов Украины

Русские не вошли в число коренных народов Украины. Соответствующий закон сегодня принял парламент страны — Верховная рада, пишет «РИА Новости».

Закон «О коренных народах Украины» принят по инициативе президента страны Владимира Зеленского на внеочередном заседании Верховной рады. За него проголосовали 326 парламентариев. По правилу, для принятия документа необходимо 226 голосов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. Глава государства не считает украинцев недружественным народом.



В ответ на это Зеленский заявил, что украинцы и русские — не один народ. «У каждого из нас — свой путь», — написал он в Twitter.

Татьяна Демина