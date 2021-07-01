В исполкоме Казани «нарисовали» новую инфраструктуру для микрорайона Аки

Многоэтажек не будет

Общественные обсуждения нового проекта планировки жилого массива Аки, общая площадь которого составит 172,81 га, пройдут в Казани. Дома займут 26,8 га, школы — 3,44 га, а детские сады и поликлиника расположатся на территории размером 1,5 га и 0,33 га соответственно.

Бульвары, скверы, газоны, а также сохраняемые озелененные территории займут 107,10 га (территория с сохраняемыми и проектируемыми лесополосами — 7,1 га, территория озеленения общего пользования — 13,9 га, площадь лесного массива — 86,1 га). Планируется, что на всей этой территории будут проживать более 1 тыс. человек. Расчетная плотность населения в границах проекта планировки — 5,94 человека/га.

В Аки появятся два детсада — на 80 мест каждый. Кроме того, запланирована школа на 560 мест, при ней появится учреждение дополнительного образования — оно рассчитано на 231 место и примет 75% от числа всех детей массива в возрасте 5—18 лет.

По плану собираются построить и одноэтажную взрослую поликлинику площадью 450 кв. м. С ней будут совмещены детская поликлиника, раздаточные пункты молочной кухни, станции скорой медицинской помощи, аптека и т.д.

Появление многоэтажек не планируется, только одно-двухэтажные дома — всего 321 объект. Коэффициент застройки — 0,1.

9,6 км составит протяженность улично-дорожной сети. Остановки общественного транспорта станут доступны в радиусе 500 метров. Также появится тротуар на всех улицах — шириной 1,5 метра. Кроме того, запроектированы велодорожки общей протяженностью 1,8 километра.

На данный момент в Аки нет школы — детям нужно ездить на уроки в микрорайон Дербышки или Нагорный. Аналогичная ситуация с детскими садами и поликлиникой. С дорогами получше, но ненамного — на карте обозначены только центральные.

Территорию будут развивать в восемь очередей:

первая очередь: освоение территории планируемой жилой застройки с общим количеством домов — 203. Для реализации первой очереди достаточно существующего проезда от СНТ «Сирень»;

вторая очередь: дальнейшее строительство и получение разрешения на ввод в эксплуатацию дороги от коттеджного поселка Мое Царицыно до проектируемой территории;

третья очередь: строительство детского сада;

четвертая очередь: освоение территории планируемой жилой застройки с общим количеством домов — 118;

пятая очередь: строительство школы;

шестая очередь: строительство поликлиники;

седьмая очередь: строительство общественно-торговых объектов;

восьмая очередь: строительство магистральной улицы и внутренних проездов.

Алексей Нечаев