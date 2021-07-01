Загитова и Медведева не вошли в пул допинг-тестирования ISU на новый сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева остались вне списка российских фигуристов, вошедших в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Всего в пул тестирования включены 13 фигуристов из России, в том числе Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Отметим, что Загитова и Медведева не в первый раз остаются вне списков на допинг-тестирование. В прошлом сезоне их также не оказалось в этом пуле, после чего они обе пропустили все официальные соревнования.

Ранее Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на предстоящий сезон, который станет олимпийским. Скорее всего, фигуристки пропустят Олимпиаду-2022 в Пекине.