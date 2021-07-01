Сборная России по баскетболу уступила Мексике в квалификации на Олимпиаду

Сборная России по баскетболу уступила Мексике (64:72) в квалификационном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Россияне провалили третью четверть матча, забив за этот отрезок всего 7 очков.

Больше всех в составе российской команды набрал Семен Антонов, в активе которого 13 баллов. Еще 11 очков в корзину соперника добавил Андрей Воронцевич.

Теперь, чтобы сохранить шансы на путевку в Олимпиаду-2020, сборной России необходимо обыгрывать Германию с преимуществом в 7 баллов.

Отметим, что лицензию на Олимпийские игры в Токио получит лишь чемпион отборочного турнира.

Ранее мужская сборная России по баскетболу победила в предсезонном турнире Energia Cup.

Сборная Мексики — Сборная России – 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)