«Соллерс Форд» запустил производство автоцистерн на базе Ford Transit

Фото: Максим Платонов (архив)

Компания «Соллерс Форд» приступила к производству автоцистерн на базе Ford Transit. Они предназначены для транспортировки и недлительного хранения до 2 тыс. литров пищевых жидкостей.

Новинка разработана на базе шасси сверхдлинной колесной базы, полной массой 4,7 тыс. кг. Машина получила 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 155 л. с, механическую шестиступенчатую коробку передач и задний привод.

Фото: mpt.tatarstan.ru

Автоцистерна стала 150-й модификацией Ford Transit, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли Татарстана.

В середине мая «Соллерс Форд» сообщил, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit.



Татьяна Демина